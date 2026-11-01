Eisbullen verabschiedeten sich stark in die Pause

Ein Schockmoment um Florian Baltram, zwei Stromausfälle und sieben Salzburger Treffer: Beim 7:2-Heimsieg gegen Fehervar erlebten die Eisbullen einen turbulenten Abend. Trotz des Kantersiegs rückte das Sportliche zwischenzeitlich völlig in den Hintergrund.
Den großen Schockmoment gab’s in der ICE Hockey League-Partie zwischen Salzburg und Fehervar schon im ersten Drittel. Florian Baltram blieb nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit Kevin Farren regungslos am Eis liegen. Der Bulls-Stürmer wurde anschließend mit einer Trage abtransportiert.
Der 29-Jährige war beim Abtransport ansprechbar und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt lag der einstige Serienmeister bereits mit 1:0 durch Poisson in Front. Böhm legte vor der ersten Pause nach, die Ungarn konnten noch verkürzen. Richtig kurios wurde es im Mitteldrittel. Den Gegner hatte die Truppe von Coach Teemu Levijoki gut im Griff. Huber, Hochkofler und Nissner stellten auf 5:1.
Wir haben versucht, das Spiel einfach zu halten, das ist uns gut gelungen
Mario Huber
Dafür hatten die Salzburger mit der Energie in der Halle zu tun. Gleich zweimal sorgte ein Stromausfall für eine Unterbrechung. „Das hab ich so auch noch nie erlebt“, schmunzelte Mario Huber nach der Partie. Der im letzten Drittel zum zweiten Mal zum Torjubel abdrehte. Fehervar gelang ein weiterer Ehrentreffer, Michi Raffl sorgte für den 7:2-Endstand.
„Wir haben versucht, das Spiel einfach zu halten, das ist uns gut gelungen“, erklärte der Doppelpacker. Levijoki erklärte: „Ich bin sehr glücklich, wie das Team gespielt hat. Jede Linie hat getroffen!“ Nun steht die erste Länderspielpause an. Für die Mozartstädter geht es erst mit der Auswärtspartie in Ljubljana am 13. November weiter. „Die Pause wird uns sicher guttun. Da können wir weiter an einigen Dingen arbeiten“, freut sich Huber auf eine kleine Verschnaufpause.
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