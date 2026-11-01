Eisbullen verabschiedeten sich stark in die Pause

„Wir haben versucht, das Spiel einfach zu halten, das ist uns gut gelungen“, erklärte der Doppelpacker. Levijoki erklärte: „Ich bin sehr glücklich, wie das Team gespielt hat. Jede Linie hat getroffen!“ Nun steht die erste Länderspielpause an. Für die Mozartstädter geht es erst mit der Auswärtspartie in Ljubljana am 13. November weiter. „Die Pause wird uns sicher guttun. Da können wir weiter an einigen Dingen arbeiten“, freut sich Huber auf eine kleine Verschnaufpause.