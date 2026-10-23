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Doppelte Premiere!

Ingrid Alexandra feierte strahlenden Tiara-Moment

Royals
23.10.2026 09:29
Ingrid Alexandra absolvierte am Donnerstagabend ihren ersten Auftritt mit Tiara in ihrer Rolle ...
Ingrid Alexandra absolvierte am Donnerstagabend ihren ersten Auftritt mit Tiara in ihrer Rolle als Kronprinzessin und wählte für diesen Moment ein ganz besonderes Schmuckstück.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Åserud)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Glänzender Auftritt – und gleich eine doppelte Premiere für Ingrid Alexandra! Beim Parlamentsdinner in Oslo zeigte sich die Tochter von König Haakon nicht nur strahlend schön, sondern feierte ihren ersten Tiara-Moment in ihrer Rolle als Kronprinzessin. Und für diesen Auftritt hatte sich die 22-Jährige ein ganz besonderes Schmuckstück ausgesucht.

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Es ist nicht das erste Mal, dass Ingrid Alexandra bei einem offiziellen Auftritt eine Tiara trägt. Und dennoch war das Parlamentsdinner am Donnerstagabend für die norwegische Kronprinzessin eine kleine Premiere: Es war ihr erster Auftritt mit Diadem in ihrer Rolle als Thronfolgerin.

Ingrid Alexandra trug erstmals Amethyst-Tiara
Und dass sich die 22-Jährige, die ihren Vater König Haakon an diesem Abend unterstützte, für dieses Debüt ein besonderes Stück aussuchte, versteht sich fast von selbst.

Zum ersten Mal trug Kronprinzessin Ingrid Alexandra die Amethyst-Tiara. Ein ganz besonderer ...
Zum ersten Mal trug Kronprinzessin Ingrid Alexandra die Amethyst-Tiara. Ein ganz besonderer Moment für die Thronfolgerin!(Bild: APA-Images / dana press / Svein Brimi)

Zum ersten Mal trug Ingrid Alexandra nämlich die königliche Amethyst-Tiara – eines der auffälligsten und farbenprächtigsten Schmuckstücke in der Sammlung der norwegischen Königsfamilie.

Das Diadem ist zudem Teil eines Sets, das aus einer Halskette, Ohrringen und einem Armband besteht. Bei allen Stücken werden tiefviolette Amethyste von funkelnden Diamanten umrahmt. 

Schmuckwahl unterstreicht neue Rolle
Eine Wahl, die bei Royal-Experten für Begeisterung sorgt. „Fantastisch! Ich hatte gehofft, die Kronprinzessin würde mit einer anderen Tiara debütieren, und das tut sie auch. Die Amethyst-Tiara“, erklärte Caroline Vagle von „Se og Hør“.

Der Schmuck sei nach dem Thronwechsel in Norwegen in den Besitz von König Haakon übergegangen, so die Expertin weiter: „Und ich finde es schön, dass sie ihre neue Rolle mit etwas anderem unterstreicht, als dem, was wir bisher an ihr gesehen haben – dem, das sie zu ihrem 18. Geburtstag bekam. Ich denke, das freut viele Royal-Fans!“

Kleid mit asymmetrischem Schnitt
Doch nicht nur Ingrid Alexandras Tiara sorgte bei ihrem ersten Gala-Auftritt für Aufsehen, sondern auch ihre Robe. Die war nämlich farblich perfekt auf das edle Diadem abgestimmt und sorgte dank eines asymmetrischen Schnitts und einer aufregenden Stoffdrapierung zudem für Aufsehen. 

König Haakon wurde am Donnerstagabend von seiner Tochter und Thronfolgerin Ingrid Alexandra ...
König Haakon wurde am Donnerstagabend von seiner Tochter und Thronfolgerin Ingrid Alexandra sowie Königin Sonja begleitet.(Bild: APA-Images / dana press / Svein Brimi)

„Die Tiara passt perfekt zum Kleid, und die Kronprinzessin strahlt. Ich finde, sie trägt ihre neue Rolle mit Würde“, jubelte auch die Königshausexpertin von „Se og Hør“.

Kronprinzessin vertrat Königin Mette-Marit
Kronprinzessin Ingrid Alexandra fiel an diesem Abend zudem eine besondere Rolle zu. Weil ihre Mutter Königin Mette-Marit aus gesundheitlichen Gründen fehlte, war die 22-Jährige neben ihrem Vater König Haakon die Gastgeberin des Dinners. Unterstützt wurde das Vater-Tochter-Duo von Königin Sonja.

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