Ingrid Alexandra feierte strahlenden Tiara-Moment

Glänzender Auftritt – und gleich eine doppelte Premiere für Ingrid Alexandra! Beim Parlamentsdinner in Oslo zeigte sich die Tochter von König Haakon nicht nur strahlend schön, sondern feierte ihren ersten Tiara-Moment in ihrer Rolle als Kronprinzessin. Und für diesen Auftritt hatte sich die 22-Jährige ein ganz besonderes Schmuckstück ausgesucht.
Es ist nicht das erste Mal, dass Ingrid Alexandra bei einem offiziellen Auftritt eine Tiara trägt. Und dennoch war das Parlamentsdinner am Donnerstagabend für die norwegische Kronprinzessin eine kleine Premiere: Es war ihr erster Auftritt mit Diadem in ihrer Rolle als Thronfolgerin.
Ingrid Alexandra trug erstmals Amethyst-Tiara
Und dass sich die 22-Jährige, die ihren Vater König Haakon an diesem Abend unterstützte, für dieses Debüt ein besonderes Stück aussuchte, versteht sich fast von selbst.
Zum ersten Mal trug Ingrid Alexandra nämlich die königliche Amethyst-Tiara – eines der auffälligsten und farbenprächtigsten Schmuckstücke in der Sammlung der norwegischen Königsfamilie.
Das Diadem ist zudem Teil eines Sets, das aus einer Halskette, Ohrringen und einem Armband besteht. Bei allen Stücken werden tiefviolette Amethyste von funkelnden Diamanten umrahmt.
Schmuckwahl unterstreicht neue Rolle
Eine Wahl, die bei Royal-Experten für Begeisterung sorgt. „Fantastisch! Ich hatte gehofft, die Kronprinzessin würde mit einer anderen Tiara debütieren, und das tut sie auch. Die Amethyst-Tiara“, erklärte Caroline Vagle von „Se og Hør“.
Der Schmuck sei nach dem Thronwechsel in Norwegen in den Besitz von König Haakon übergegangen, so die Expertin weiter: „Und ich finde es schön, dass sie ihre neue Rolle mit etwas anderem unterstreicht, als dem, was wir bisher an ihr gesehen haben – dem, das sie zu ihrem 18. Geburtstag bekam. Ich denke, das freut viele Royal-Fans!“
Kleid mit asymmetrischem Schnitt
Doch nicht nur Ingrid Alexandras Tiara sorgte bei ihrem ersten Gala-Auftritt für Aufsehen, sondern auch ihre Robe. Die war nämlich farblich perfekt auf das edle Diadem abgestimmt und sorgte dank eines asymmetrischen Schnitts und einer aufregenden Stoffdrapierung zudem für Aufsehen.
„Die Tiara passt perfekt zum Kleid, und die Kronprinzessin strahlt. Ich finde, sie trägt ihre neue Rolle mit Würde“, jubelte auch die Königshausexpertin von „Se og Hør“.
Kronprinzessin vertrat Königin Mette-Marit
Kronprinzessin Ingrid Alexandra fiel an diesem Abend zudem eine besondere Rolle zu. Weil ihre Mutter Königin Mette-Marit aus gesundheitlichen Gründen fehlte, war die 22-Jährige neben ihrem Vater König Haakon die Gastgeberin des Dinners. Unterstützt wurde das Vater-Tochter-Duo von Königin Sonja.
Die 53-jährige Mette-Marit, die an einer unheilbaren Lungenfibrose leidet, bekam im Frühsommer eine neue Lunge und muss sich weiter schonen. Erst vor wenigen Tagen gab der Palast bekannt, dass die Königin bis zum kommenden Sommer keine offiziellen Termine wahrnehmen wird.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.