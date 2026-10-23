Ingrid Alexandra feierte strahlenden Tiara-Moment

Der Schmuck sei nach dem Thronwechsel in Norwegen in den Besitz von König Haakon übergegangen, so die Expertin weiter: „Und ich finde es schön, dass sie ihre neue Rolle mit etwas anderem unterstreicht, als dem, was wir bisher an ihr gesehen haben – dem, das sie zu ihrem 18. Geburtstag bekam. Ich denke, das freut viele Royal-Fans!“