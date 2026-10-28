„Bei mir sind dauernd Granaten eingeschlagen“

„Brauche sechs gute Wochen im Jahr“

Dass er nach dem Abenteuer in der Stadthalle wieder auf die Challenger-Tour muss, um sein großes Ziel, die Rückkehr in die Top 100 zu erreichen, stört ihn nicht. „Ich hab ein klares Ziel vor Augen, da hat es keine Relevanz, ob ich vor 9000 Menschen in Wien oder vor vier Coaches bei einem Challenger spiele.“ Dass Jurij das Zeug für die Top 100 hat, belegen seine Ergebnisse und Leistungen. „Aber bisher war ich gefühlt nur ein Wochenende drin“, scherzt Rodionov. „Jetzt steh ich um 140 mit gefühlten drei guten Wochen im Jahr. Wenn ich sechs gute Wochen schaffe, bin ich dort.“