„Krone“-Kommentar

Kein Wehrdienst für Fremdenlegion

Kolumnen
27.01.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
Die Wehrdienstkommission, deren Vorschläge zur Verlängerung des Wehrdienstes und zur Reform des Bundesheers in den letzten Tagen heftig diskutiert wurden, hat unter anderem auch die Idee geboren, „für in Österreich legal aufhältige unbescholtene Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft“ einen freiwilligen Wehrdienst zu ermöglichen.

EINERSEITS würde dies – so die Begründung der Kommission – der Integration von Migranten dienlich sein und könne zu einem rascheren Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft beitragen.

ANDERERSEITS würde genau diese Argumentation darauf hinauslaufen, dass ein weiteres Mal Asyl, also der Schutz von politisch, religiös oder ethnisch Verfolgten auf Zeit, mit Einwanderung gleichgesetzt wird. Und außerdem dürften solche bei uns Wehrdienst leistenden Ausländer, so wie es auch Österreichern geht, die in einer fremden Armee dienen, ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft verlieren. Damit wäre deren Rückkehr in die Heimat völlig unmöglich.

Und ganz grundsätzlich stellt sich schon die Frage, ob die umfassende Landesverteidigung des immerwährend neutralen Österreichs tatsächlich so etwas wie eine Fremdenlegion, eine Art Askari-Truppe, bräuchte. Militärische Landesverteidigung und damit Heimatschutz sollte wohl jenen vorbehalten bleiben, denen das Land auch Heimat ist, also den österreichischen Staatsbürgern.

