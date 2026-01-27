Kein Wehrdienst für Fremdenlegion

ANDERERSEITS würde genau diese Argumentation darauf hinauslaufen, dass ein weiteres Mal Asyl, also der Schutz von politisch, religiös oder ethnisch Verfolgten auf Zeit, mit Einwanderung gleichgesetzt wird. Und außerdem dürften solche bei uns Wehrdienst leistenden Ausländer, so wie es auch Österreichern geht, die in einer fremden Armee dienen, ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft verlieren. Damit wäre deren Rückkehr in die Heimat völlig unmöglich.