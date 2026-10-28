„Baumi“ verleiht den Bullen wieder Flügel

Assist im Bernabeu gegen Real, Kopfballtor beim Erfolg über Elversberg und der Doppelpack beim „Dreher“ im Pokal bei Essen. Christoph Baumgartner mutiert seit seiner Rückkehr nach einer viereinhalbmonatigen Verletzungspause zum entscheidenden Mann in Leipzig. Ein Mega-Comeback, bei dem er den Bullen in nur 58 Minuten Flügel verleiht. „Ich bin aber noch nicht bei 100 Prozent, vielleicht bei 80“, bremste der Offensivspieler die aufkeimende Euphorie nach seiner Oberschenkel-Blessur.