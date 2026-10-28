„Baumi“ verleiht den Bullen wieder Flügel

Fast fünf Monate fehlte Christoph Baumgartner verletzt. Jetzt scort er alle 14 Minuten (!), war der Matchwinner seiner Leipziger. Seine Qualitäten wurden auch beim WM-Abenteuer in Amerika schmerzlich vermisst, der Offensivmann kann aber zum X-Faktor im ÖFB-Team werden.
Assist im Bernabeu gegen Real, Kopfballtor beim Erfolg über Elversberg und der Doppelpack beim „Dreher“ im Pokal bei Essen. Christoph Baumgartner mutiert seit seiner Rückkehr nach einer viereinhalbmonatigen Verletzungspause zum entscheidenden Mann in Leipzig. Ein Mega-Comeback, bei dem er den Bullen in nur 58 Minuten Flügel verleiht. „Ich bin aber noch nicht bei 100 Prozent, vielleicht bei 80“, bremste der Offensivspieler die aufkeimende Euphorie nach seiner Oberschenkel-Blessur.
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