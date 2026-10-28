Drogen gegen Sex: „Deal“ am Gericht aufgerollt

Ihre Schreie hielten ihn offenbar nicht ab

Die Anklage, die auf der Aussage der Frau beruhte, klang gänzlich anders. Von weiteren Männern war etwa keine Rede. Und sie erwachte laut ihrer Schilderung durch den Geschlechtsverkehr und als sie schrie, habe er ihr den Mund zugehalten „Lass mich noch fertig machen“, soll er gesagt haben. All dies erzählt sie unter Tränen bei ihrer kontradiktorischen Einvernahme.