Behörden: Lange Verfahren, Tausende offene Fälle

Tourismus: Offene Fälle aus dem Jahr 2022

In einigen Bereichen (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Kfz-Landesprüfstelle, Verkehrsbehörde) kann das Land nicht sagen, wie lange ein Verfahren im Schnitt dauert und wie viele offen sind – betroffen sind rund 66.000 Anträgen und Verfahren alleine im Jahr 2025. Beim Tourismusbeitrag, den Betriebe in Tourismusgemeinden jedes Jahr zahlen, liegen im zuständigen Referat 10.075 offene Fälle, teils aus dem Jahr 2022, vor. Dennoch sieht die Behörde keine Defizite und plant keine Maßnahmen.