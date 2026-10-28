Berliner (69) vergewaltigte mindestens 22 Frauen

Ein psychiatrischer Gutachter stellte keine Anhaltspunkte für eine verminderte oder aufgehobene Steuerungsfähigkeit fest. Ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler geriet der Deutsche nach einem Hinweis der Polizei in Verden (Niedersachsen). Der Angeklagte soll dort der Chat-Partner eines Mannes gewesen sein, gegen den Anfang 2025 ermittelt wurde. Auch dieser soll eine Frau sexuell missbraucht haben. Der 69-Jährige soll sich in Chats unter anderem nach Möglichkeiten erkundigt haben, wie man Frauen betäuben kann, um sie zu vergewaltigen. Frauen seien dort als „Ware gehandelt worden“, sagte eine Ermittlerin.