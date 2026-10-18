Geld für Kopftuchstrafen: Aufruf dreimal geschönt

„Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh“ – so begann am 9. September der Aufruf auf GoFundMe, nur Tage nachdem das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an Schulen in Kraft getreten war. Die Überschrift klang wie eine Kampfansage: „Nein zum Kopftuchverbot – hilf dabei, Strafen zu begleichen“. Dazu ein „in shaa Allah“, „so Gott will“. Ein Zeichen „für Solidarität, Religionsfreiheit und gleiche Rechte“ wolle man setzen. Gleiche Rechte – offenbar ohne gleiche Pflichten. Religion und Bußgeld in einem Atemzug – offener lässt sich Widerstand gegen ein Gesetz kaum verpacken.