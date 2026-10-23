Kopftuchverbot: 98 Meldungen, aber keine Strafen

Doch wie ist überhaupt das Prozedere? Das sei hier noch einmal kurz erklärt: Bei einem erstmaligen Verstoß gegen das Verbot hat die Schulleitung unverzüglich mit der Schülerin und den Eltern zu sprechen. Wenn das nicht wirkt? Dann verständigt die Leitung die Schulbehörde. Wenn das nicht wirkt? Danach muss die Schulbehörde die Eltern und die Schülerin zu einem verpflichtenden Gespräch einladen.