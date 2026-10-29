Flüsse im Weinviertel bekommen wieder mehr Platz

Die Fugnitz könnte damit zum Vorbild werden: Wo Beton und alte Wehre verschwinden, können sich natürliche Flussläufe und wertvolle Lebensräume wieder entfalten. Das Gewässersystem ist zudem als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung durch die Ramsar-Konvention anerkannt. Die Planung wird vom „Open Rivers Programme“ finanziert, das europaweit den Rückbau von Flussbarrieren fördert. Für die Natur im Thayatal ist es ein Hoffnungsschimmer – und die Chance, dass das Wasser wieder freier fließt und das Leben in seine Ufer zurückkehrt.