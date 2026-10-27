Ösis sorgten für Blechsalat in Deutschland

Am vergangenen Sonntag wurde die Exekutive in Lindau und Umgebung auf Trab gehalten – unter anderem durch zwei Unfälle mit österreichischer Beteiligung: In der Mittagszeit war eine 31-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in Lindau auf der B31 unterwegs. Aufgrund stockenden Verkehrs hatte sich vor ihr bereits eine Autokolonne gebildet. Diese dürfte die Frau aber übersehen haben, denn plötzlich krachte sie mit ihrem Wagen in den Pkw vor ihr, der von einem 25-jährigen Mann gelenkt worden war. Beide hatten Glück im Unglück, denn es entstand lediglich geringer Sachschaden, verletzt wurde bei der Kollision niemand.