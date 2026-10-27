Joseph Haydn stiehlt der Moderne die Show

Die Wiener Klassik, also die Musik eines Haydn, Mozart und Beethoven, strahlte bis ins zwanzigste Jahrhundert aus. Ihre formalen Vorgaben, vor allem manifestiert im Typus der Sinfonie, überzeugten in ihrer Ausgewogenheit von Intellekt und Emotion auch Musiker, die in den Zeiten ausufernder Kompositionen etwa eines Richard Wagner, eines Bruckner oder Mahler wirkten. Einer von ihnen war Franz Schreker, zu seinen Zeiten einer der meistgespielten Klangschöpfer, heute aber fast vergessen, vielleicht bis auf seine Opern „Die Gezeichneten“ oder „Der ferne Klang“. Sein „Intermezzo für Streicher“, komponiert im Jahr 1900, stand am Beginn des ungewöhnlichen Programms, das das SOV am Samstag in Feldkirch und am Sonntag in Bregenz spielte, dirigiert vom durchwegs überzeugenden Wiener Sascha Goetzel.