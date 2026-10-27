Joseph Haydn stiehlt der Moderne die Show

Wie viel Strahlkraft besitzt die Wiener Klassik bis heute? Das Symphonieorchester gab unter der Leitung von Sascha Goetzel in Feldkirch und Bregenz eine beeindruckende Antwort – und schlug einen gewagten Bogen von Franz Schreker und Dimitri Kabalewski über Joseph Haydn bis hin zu Alexander Zemlinski.
Die Wiener Klassik, also die Musik eines Haydn, Mozart und Beethoven, strahlte bis ins zwanzigste Jahrhundert aus. Ihre formalen Vorgaben, vor allem manifestiert im Typus der Sinfonie, überzeugten in ihrer Ausgewogenheit von Intellekt und Emotion auch Musiker, die in den Zeiten ausufernder Kompositionen etwa eines Richard Wagner, eines Bruckner oder Mahler wirkten. Einer von ihnen war Franz Schreker, zu seinen Zeiten einer der meistgespielten Klangschöpfer, heute aber fast vergessen, vielleicht bis auf seine Opern „Die Gezeichneten“ oder „Der ferne Klang“. Sein „Intermezzo für Streicher“, komponiert im Jahr 1900, stand am Beginn des ungewöhnlichen Programms, das das SOV am Samstag in Feldkirch und am Sonntag in Bregenz spielte, dirigiert vom durchwegs überzeugenden Wiener Sascha Goetzel.
Streicherklang und ein überraschendes Violinkonzert
Die Streicher, angeführt vom Konzertmeister Matthias Honeck, entfalteten hier einen berückend schönen, seidig glänzenden Klang. Es folgte das Violinkonzert des sowjetischen, politisch linientreuen Dimitri Kabalewski, das entgegen der Erwartung musikalisch durchaus überzeugte. Nicht zuletzt lag das an der uneitlen, konzentrierten und blitzsauberen Spielweise des niederländischen Geigers Niek Baar, der als Zugabe zusammen mit dem Orchester Mozarts „Rondo in C-Dur“ KV 373 musizierte.
Rückkehr zu den Wurzeln mit Joseph Haydn
Hielt sich hier das Orchester noch eher an die romantische Legatokultur, so fand es nach der Pause mit Joseph Haydns Sinfonie in g-Moll Nr. 39 zu einer überzeugenden, historisch informierten Artikulation, geführt von Sascha Goetzels lebhafter, jedoch nie äußerlicher Zeichensprache. Diese eher frühe Sinfonie Haydns – insgesamt schrieb er 104 Werke dieser Gattung – ist der Epoche des „Sturm und Drang“ nahe und recht dramatisch. Auffällig sind die Generalpausen im ersten Satz oder die schroffen Akkorde, die die Idylle des „Andante“ unterbrechen.
Ein kleiner Sprung ins 20. Jahrhundert
Nach dieser Rückkehr zu dem Wurzeln unserer immer noch gepflegten Orchesterkultur folgte erneut ein Sprung ins zwanzigste Jahrhundert. Denn Alexander Zemlinski, Lehrer und später Schwager Arnold Schoenbergs und kurzzeitig der Geliebte von Alma Mahler, beschloss mit seiner „Sinfonietta“ Opus 23 von 1934 das Programm. Sie ist nicht typisch für Zemlinskis sonst eher groß besetzte Kompositionen, zumal sie beim Konzert des SOV in einer Version für Kammerorchester gegeben wurde.
Obwohl sie am Ende des Programms stand und dem Orchester wie auch dem Dirigenten Sascha Goetzel großen Beifall erbrachte, war sie nicht die überzeugendste Komposition des Abends. Man hörte schöne Stellen, wie etwa tolle Soli der Trompete (Roché Jenny) oder der Oboe (Adrian Buzac), aber ein runder Gesamtenidruck stellte sich nicht ein. Das konnte halt Joseph Haydn doch am besten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.