Wintersaison: Fast 1900 Stellen noch unbesetzt

Wenn die Nachfrage weit höher als das Angebot ist: Für die bald startende Wintersaison sind dem Arbeitsmarktservice Vorarlberg 1869 offene Stellen im Bereich Hotel- und Gastronomie gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 331 offenen Stellen. Die Top-3 der gesuchten Tourismus-Berufe sind Zimmermädchen/Zimmerbursche (280 offenen Stellen), gefolgt von Koch/Köchin (168) sowie Küchengehilfe/Küchengehilfin (160). Demgegenüber waren mit Ende September beim Ländle-AMS 836 vorgemerkte Arbeitslose mit einem Berufswunsch im Bereich Beherbergung und Gastronomie registriert. Bedeutet nach Adam Riese: Selbst wenn alle Jobsuchenden angeworben werden, müssen die heimischen Tourismusbetriebe immer noch mehr als 1000 Stellen besetzen.