Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Milo Rau in Berlin

Das Scheitern eines „Möchtegern-Genies“

Kultur
28.10.2026 11:51
Milo Rau vergriff sich an Wagners „Fliegendem Holländer“. Das spaltete das Publikum in Berlin ...
Milo Rau vergriff sich an Wagners „Fliegendem Holländer“. Das spaltete das Publikum in Berlin und erntete Verrisse.(Bild: Deutsche Oper Berlin / Matthias Horn)
Wagners Seeleute vor dem Holocaust-Mahnmal
Wagners Seeleute vor dem Holocaust-Mahnmal(Bild: Deutsche Oper Berlin / Matthias Horn)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, versuchte sich an der Deutschen Oper Berlin mit Wagners „Der fliegende Holländer“ als Opernregisseur – und erlitt krachend Schiffbruch. Wir bringen einige Pressestimmen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es wird Zeit, „mit dem Regietheater der minderbegabten Möchtegerngenies endlich Schluss zu machen“. So resümiert „Die Welt“ zu Milo Raus Inszenierung von Wagners „Der fliegende Holländer“ an der Deutschen Oper Berlin. Auch in Wien versuchte sich Rau bei den von ihm geleiteten Festwochen bereits an Mozarts „Titus“.

Milo Rau, Regisseur und Intendant der Wiener Festwochen.
Milo Rau, Regisseur und Intendant der Wiener Festwochen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Berlin versprach er jetzt ein „Roadmovie durch die deutsche Kultur und Geschichte nach 1945 bis hinauf zu den deutsch-israelischen Beziehungen von heute“. Dazu stellte er fest: „Nicht nur war Wagner Antisemit, sein Stück ist auch noch sexistisch und rassistisch. Es gibt gute Gründe zu sagen: Nice, aber das müssen wir jetzt nicht mehr aufführen. Aber man gibt den Holländer eben trotzdem.“ Worauf die FAZ fragt, ob ihn jemand zu dieser Inszenierung gezwungen hätte?

Bei Rau sind der Holländer und seine Seeleute „umgetrieben von der Urschuld des Holocaust“, Senta ein „sich als Heilsbringerin verstehendes jüdisches Mädchen“ und Erik der diese Konstellation störende Palästinenser (FAZ).

Für den „Tagespiegel“ hat das alles „überhaupt nichts mit der Oper zu tun“. Und die „Berliner Tageszeitung“ meint: „Rau macht sich Gedanken, kann aber nicht inszenieren, und die Musik ist ihm egal.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
28.10.2026 11:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Abdrücke in Sandstein
Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt
Soll Staubprobe holen
Japanische Raumsonde zu Marsmond Phobos gestartet
Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
147.772 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
108.205 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
91.679 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1243 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Kultur
Milo Rau in Berlin
Das Scheitern eines „Möchtegern-Genies“
Neue Acts im Anflug
Es wird bissig! Pitbull kommt zum Frequency 2027
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
„Die Csárdásfürstin“ als Tanz auf dem Vulkan
Im „Krone“-Gespräch
Get Well Soon: „Gut: Das Projekt ist gescheitert“
Volksoper Wien
Mama ist die Allerbeste in diesem „Chicago“
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf