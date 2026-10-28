Das Scheitern eines „Möchtegern-Genies“

Berlin versprach er jetzt ein „Roadmovie durch die deutsche Kultur und Geschichte nach 1945 bis hinauf zu den deutsch-israelischen Beziehungen von heute“. Dazu stellte er fest: „Nicht nur war Wagner Antisemit, sein Stück ist auch noch sexistisch und rassistisch. Es gibt gute Gründe zu sagen: Nice, aber das müssen wir jetzt nicht mehr aufführen. Aber man gibt den Holländer eben trotzdem.“ Worauf die FAZ fragt, ob ihn jemand zu dieser Inszenierung gezwungen hätte?