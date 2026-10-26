Mama ist die Allerbeste in diesem „Chicago“

Ein Lercherlschas waren auf gut wienerisch wohl die Maschinengewehrsalven von Al Capone. So überlaut verstärkt kracht einem das Musical-Vaudeville in der Volksoper ab sofort um die Ohren. Chicago um 1920 ist eben Brutalität, wenn sich Mörderinnen Revolverblatt unterstützt aus dem Gefängnis lügen, um Stars statt Büßerinnen zu sein. Zustände wie schon immer.