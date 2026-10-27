Franziska Knabenreich fand Verlobten tot im Bett

Die Trauer bei Franziska Knabenreich ist unermesslich: Die Vox-Moderatorin, die durch die Haustiershow „hundkatzemaus“ führt, muss von ihrem Verlobten Roy John Scannell Abschied nehmen. Er starb völlig unerwartet im Alter von nur 41 Jahren.
„Ich bin völlig traumatisiert und lebe gerade ferngesteuert wie in einem Albtraum“, schilderte die 46-Jährige im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung. „Roys Tod kam viel zu früh und hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Er reißt tiefe Wunden und hinterlässt eine Lücke, die sich nicht schließen lässt.“
Plötzlich nicht mehr erreichbar
Das Paar führte eine Fernbeziehung zwischen dem deutschen Eltville im Bundesland Hessen und Hilversum in den Niederlanden. Noch am Freitag habe sie mit ihrem Verlobten telefoniert, schilderte Knabenreich. Am Samstag sei Roy plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen. „Das war untypisch, weil wir jeden Tag miteinander telefoniert oder uns geschrieben haben.“
Auf Instagram nahm die „hundkatzemaus“-Moderatorin mit einem bewegenden Posting Abschied von ihrem Verlobten:
Die Moderatorin, die auch auf Instagram um ihren Verlobten trauert, entschied, spontan zu ihrem Verlobten in die Niederlande zu fahren. „Ich hatte den ganzen Tag Panikattacken und ich spürte, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.“
Ärzte gehen von plötzlichem Herztod aus
In seinem Haus angekommen dann die traurige Gewissheit: „Ich ging ins Schlafzimmer und fand meinen Verlobten tot im Bett.“ Ein Schock, wie die Moderatorin zugibt. Sie sei „schreiend aus dem Haus auf die Straße gelaufen.“ Nachbarn hätten daraufhin die Polizei gerufen und sich um sie gekümmert.
Die Polizei stellte schließlich fest, dass Knabenreichs Verlobter eines natürlichen Todes gestorben sei. „Die Ärzte vermuten, dass es ein plötzlicher Herztod war.“ Autopsie sei keine angeordnet worden, nun soll ihr Verlobter in seine Heimat Irland überführt werden. „Dort soll Roy auch seine letzte Ruhe finden.“
„Werde ihn ein Leben lang vermissen“
Mit dem Tod von Roy verliert Knabenreich auch ihre große Liebe. Erst im Mai machte er ihr auf Madeira einen Heiratsantrag. „Ich habe natürlich Ja gesagt und war so glücklich.“
Das Paar hatte große Pläne: „Im Dezember wollten wir standesamtlich heiraten und im Sommer 2027 eine große Hochzeitsparty geben“, erzählte Knabenreich tieftraurig. „Wir hatten uns auf unser gemeinsames Leben gefreut – auf all die kleinen und großen Dinge, die noch vor uns lagen. Es ist schwer zu begreifen, dass diese Zukunft nun nicht mehr sein wird.“
Sie hätten sich nicht nur „sehr geliebt, wir waren auch beste Freunde mit großem Respekt voreinander. Er fehlt mir so sehr und ich werde ihn mein Leben lang vermissen.“
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