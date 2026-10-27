Franziska Knabenreich fand Verlobten tot im Bett

Das Paar hatte große Pläne: „Im Dezember wollten wir standesamtlich heiraten und im Sommer 2027 eine große Hochzeitsparty geben“, erzählte Knabenreich tieftraurig. „Wir hatten uns auf unser gemeinsames Leben gefreut – auf all die kleinen und großen Dinge, die noch vor uns lagen. Es ist schwer zu begreifen, dass diese Zukunft nun nicht mehr sein wird.“