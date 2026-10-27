Darum war Davis von Nixon anfangs eingeschüchert

Nixon wirke in natura „irgendwie einschüchternd“. Davis spielte in der Kultserie Charlotte, Nixon verkörperte Miranda. Sie sei anfangs vor allem wegen der Theaterkarriere eingeschüchtert gewesen, die Nixon zu der Zeit bereits vorzuweisen hatte, sagte Davis. Mit Sarah Jessica Parker (61) und Kim Cattrall (70), die in der Serie Carrie und Samantha spielten, war die Beziehung zu Drehbeginn anders, schildert Davis: „Sarah Jessica meinte immer: „Komm her, komm in meinen Wohnwagen!“ Mit Cattrall habe sie bereits vor den Dreharbeiten einen Drink in einem Hotel in Kanada genommen.