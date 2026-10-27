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„Sex and the City“

Darum war Davis von Nixon anfangs eingeschüchert

Society International
27.10.2026 15:00
Davis (rechts) spielte in der Kultserie Charlotte, Nixon verkörperte Miranda.
Davis (rechts) spielte in der Kultserie Charlotte, Nixon verkörperte Miranda.(Bild: AFP/JOE SCARNICI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Schauspielerin Kristin Davis war eigenen Angaben zufolge am „Sex and the City“-Set zunächst von ihrer Kollegin Cynthia Nixon eingeschüchtert. „Am Anfang habe ich nicht viel mit ihr gesprochen, nur ein bisschen“, erzählte die heute 61-Jährige mit Blick auf Nixon (60) in ihrem Podcast „Are You A Charlotte?“.

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Nixon wirke in natura „irgendwie einschüchternd“. Davis spielte in der Kultserie Charlotte, Nixon verkörperte Miranda. Sie sei anfangs vor allem wegen der Theaterkarriere eingeschüchtert gewesen, die Nixon zu der Zeit bereits vorzuweisen hatte, sagte Davis. Mit Sarah Jessica Parker (61) und Kim Cattrall (70), die in der Serie Carrie und Samantha spielten, war die Beziehung zu Drehbeginn anders, schildert Davis: „Sarah Jessica meinte immer: „Komm her, komm in meinen Wohnwagen!“ Mit Cattrall habe sie bereits vor den Dreharbeiten einen Drink in einem Hotel in Kanada genommen.

Zwei Frauen, zwei Rollen
Die beiden Schauspielerinnen verkörpern in „Sex and the City“ zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Kristin Davis spielte die Rolle der Charlotte York. Diese ist eine traditionsbewusste, elegante Frau, die zunächst als Kunsthändlerin, später in einer Kunstgalerie arbeitet. Sie wünscht sich sehnlichst eigene Kinder, doch leider klappt es nicht. Ihr erste Ehe mit Trey MacDougal geht zu Bruch, später lernt sie Harry Goldenblatt kennen, mit dem sie zwei Kinder adoptiert.

Kristin Davis spielt in der Kultserie die Kunsthändlerin Charlotte,
Kristin Davis spielt in der Kultserie die Kunsthändlerin Charlotte,(Bild: APA/AFP/Hugo MATHY)

Miranda Hobbes hingegen ist eine erfolgreiche Anwältin, sie ist schlagfertig und die intelligent. Mit Steve Brady bekommt sie schließlich einen Sohn namens Brady, die beiden heiraten. Eines verbindet die beiden: Sie gehören zu den besten Freundinnen von Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) und erleben gemeinsam die Höhen und Tiefen des Lebens. 

Cynthia Nixon verkörpert in „Sex and the City“ die Anwältin Miranda.
Cynthia Nixon verkörpert in „Sex and the City“ die Anwältin Miranda.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Heute verbindet Davis und Nixon eine enge Freundschaft, wie Davis immer wieder berichtet. „Sie ist unglaublich“, sagte sie über Nixon im Podcast. 

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„Sex and the City“ lief in den USA in sechs Staffeln von 1998 bis 2004. 2021 startete die Nachfolgeserie „And Just Like That...“, die 2025 nach drei Staffeln endete.

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