Tirol: Mitbewohner (53) mit dem Umbringen bedroht

Wilde Szenen spielten sich in einer Wohnung in Matrei am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ab. Zwei Mitbewohner (beide 53) rumänischer Herkunft gerieten in einen heftigen Streit. Einer der beiden zückte plötzlich ein Messer und bedrohte seinen Landsmann mit dem Umbringen.
Zu den gefährlichen Szenen kam es am Dienstagabend. In ihrer gemeinsamen Unterkunft gerieten die beiden Rumänen, die beide 53 Jahre alt sind, in einen heftigen Streit. Bald darauf geriet dieser offenbar völlig aus dem Ruder.
Gegen den Gefährder wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
Ein Sprecher der Polizei
Flucht rechtzeitig geglückt
„Der 53-Jährige bedrohte seinen Mitbewohner und Landsmann mit einem Messer und kündigte an, ihn umbringen zu wollen“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Verletzt wurde der Bedrohte jedoch nicht, da ihm rechtzeitig die Flucht gelang. „Gegen den Gefährder wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen“, so die Exekutive abschließend.
Der genaue Hintergrund für den Streit ist noch unklar.
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