Nächste Hiobsbotschaft

Unimarkt sperrt zu: 620 Mitarbeiter verlieren Jobs

Oberösterreich
30.09.2025 09:03
Alle Unimarkt-Filialen sollen verkauft, bzw. geschlossen werden
Alle Unimarkt-Filialen sollen verkauft, bzw. geschlossen werden(Bild: Jauschowetz Christian)

Nächste Hiobsbotschaft in der Oberösterreichischen Wirtschaft: Alle Unimarkt-Filialen werden geschlossen oder verkauft. 620 Mitarbeiter sind von der Kündigung bedroht, wurden beim Arbeitsmarktservice angemeldet. Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer für zumindest einen Teil der betroffenen Mitarbeiter.

Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun will alle seine gut 90 Standorte – Franchise und eigene – verkaufen und sich vom Markt zurückziehen. Und das nach dem Fest zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens. 120 Beschäftigte in der Zentrale und 500 in den Filialen sind beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet worden. Schon im Vorjahr hatte das Unternehmen 24 Standorte geschlossen, ebenso einen Logistikstandort.

Entscheidung bis zum Jahresende
Bis zum Jahresende soll entschieden sein, wer welche Standorte übernimmt. Großhandel und Logistik der UNIGruppe seien nicht betroffen, sagte Geschäftsführer Andreas Hämmerle.

Lesen Sie auch:
Statt der UNIBox forciert Andreas Haider nun verstärkt Hybrid-Märkte.
Hybrid-Geschäfte
„Halbe-halbe“ kann die Supermärkte am Land retten
23.12.2023
Restrukturierung läuft
Lebensmittelhandelskette schrumpfte um 24 Filialen
07.12.2024
Frust bei Unimarkt
Kampf um spätere Sperrstunde: „Rennst gegen Mauer“
20.07.2023

Mitarbeiter werden nun informiert
Die Anmeldungen beim AMS seien eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme. Die Personalvertretung sei eingebunden, Dienstagvormittag würden die Mitarbeitenden „in einem Town Hall Meeting“ informiert. Als Grund für die „strategische Entscheidung“ nannte der Geschäftsführer das schwierige Marktumfeld. Vor eineinhalb Jahren habe man mit einem Transformations- und Restrukturierungsprozess begonnen, „doch wir können die makroökonomische Konstellation nicht verändern“.

Mitbewerber wollen Standorte übernehmen
Bis Jahresende will man „die Entscheidung getroffen haben, welcher Händler welchen Standort bekommt“, das Interesse sei groß. Mit der Weitergabe an den Mitbewerb wolle man sicherstellen, dass die Jobs und die Versorgung in ländlichen Gebieten aufrecht bleiben.

Oberösterreich
