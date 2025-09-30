Unimarkt sperrt zu: 620 Mitarbeiter verlieren Jobs

Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun will alle seine gut 90 Standorte – Franchise und eigene – verkaufen und sich vom Markt zurückziehen. Und das nach dem Fest zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens. 120 Beschäftigte in der Zentrale und 500 in den Filialen sind beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet worden. Schon im Vorjahr hatte das Unternehmen 24 Standorte geschlossen, ebenso einen Logistikstandort.