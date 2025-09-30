Unimarkt sperrt zu: 620 Mitarbeiter verlieren Jobs

Nächste Hiobsbotschaft in der Oberösterreichischen Wirtschaft: Alle Unimarkt-Filialen werden geschlossen oder verkauft. 620 Mitarbeiter sind von der Kündigung bedroht, wurden beim Arbeitsmarktservice angemeldet. Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer für zumindest einen Teil der betroffenen Mitarbeiter.
Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun will alle seine gut 90 Standorte – Franchise und eigene – verkaufen und sich vom Markt zurückziehen. Und das nach dem Fest zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens. 120 Beschäftigte in der Zentrale und 500 in den Filialen sind beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet worden. Schon im Vorjahr hatte das Unternehmen 24 Standorte geschlossen, ebenso einen Logistikstandort.
Entscheidung bis zum Jahresende
Bis zum Jahresende soll entschieden sein, wer welche Standorte übernimmt. Großhandel und Logistik der UNIGruppe seien nicht betroffen, sagte Geschäftsführer Andreas Hämmerle.
Mitarbeiter werden nun informiert
Die Anmeldungen beim AMS seien eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme. Die Personalvertretung sei eingebunden, Dienstagvormittag würden die Mitarbeitenden „in einem Town Hall Meeting“ informiert. Als Grund für die „strategische Entscheidung“ nannte der Geschäftsführer das schwierige Marktumfeld. Vor eineinhalb Jahren habe man mit einem Transformations- und Restrukturierungsprozess begonnen, „doch wir können die makroökonomische Konstellation nicht verändern“.
Mitbewerber wollen Standorte übernehmen
Bis Jahresende will man „die Entscheidung getroffen haben, welcher Händler welchen Standort bekommt“, das Interesse sei groß. Mit der Weitergabe an den Mitbewerb wolle man sicherstellen, dass die Jobs und die Versorgung in ländlichen Gebieten aufrecht bleiben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.