Erster Hybrid-Supermarkt kommt nach Oberösterreich

Das erste Hybrid-Shopping zwischen den Supermarkt-Regalen soll in Gaflenz möglich sein. Das Prinzip: Vormittags ist die Filiale normal besetzt, am Nachmittag „ist man selbst der Kassier“, so Geschäftsführer Robert Knöbl. Autonome UNIBoxen gibt es derzeit elf - neun in Oberösterreich und zwei in der Steiermark. Bis Ende 2022 will man die Zahl dieser Standorte verdoppeln. Sie sollen Versorgung in ländlichen Regionen, wo sich kein richtiger Supermarkt rechnet, schaffen. Bisher haben sich rund 20.000 Personen bei der dafür nötigen App registriert und können das Angebot somit nutzen.