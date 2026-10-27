Nagelsmann könnte bald Traditionsklub übernehmen

Bahnt sich ein spektakuläres Trainer-Comeback an? Julian Nagelsmann könnte schon in wenigen Tagen bei Manchester United an der Seitenlinie stehen! Wie „BBC“ und „Sky Sports“ berichten, zählt der ehemalige deutsche Bundestrainer zu den Top-Kandidaten auf die Nachfolge des arg angeschlagenen Michael Carrick. Erste Kontakte soll es bereits gegeben haben.
Bei den „Red Devils“ stehen die Zeichen nach einem desaströsen Saisonstart auf Trennung. Am Montag versammelte sich die Klubführung zu einem Krisengespräch mit Carrick. Dabei soll laut englischen Medien doch etwas überraschend entschieden worden sein, dem ehemaligen United-Profi noch eine Chance zu geben. Allerdings muss er jetzt schnell und überzeugend liefern – ansonsten ist sein Aus beschlossen.
Nagelsmann oder Howe?
Neben Nagelsmann gilt Ex-Newcastle-Coach Eddie Howe als heißer Anwärter auf seine Nachfolge. Laut „BBC“ wurden beide bereits über das Interesse des englischen Rekordmeisters informiert. Während Howe seine Bereitschaft zur Übernahme signalisiert haben soll, ist Nagelsmanns Reaktion bislang nicht bekannt.
Auch Aston-Villa-Trainer Unai Emery steht auf der Wunschliste. Wegen seines laufenden Vertrags dürfte eine Verpflichtung allerdings nur schwer realisierbar sein.
Alter Bekannter als Fürsprecher
Nagelsmann hat in Manchester offenbar einen wichtigen Unterstützer: Christopher Vivell. Der aktuelle „Head of Recruitment“ von United arbeitete bereits bei RB Leipzig mit dem Deutschen zusammen und soll sich nun für dessen Verpflichtung starkmachen.
Damit könnte Nagelsmann nach seinem Abschied vom DFB schon bald auf einer der größten Trainerbühnen im europäischen Klubfußball zurückkehren.
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