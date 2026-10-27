Nagelsmann könnte bald Traditionsklub übernehmen

Bei den „Red Devils“ stehen die Zeichen nach einem desaströsen Saisonstart auf Trennung. Am Montag versammelte sich die Klubführung zu einem Krisengespräch mit Carrick. Dabei soll laut englischen Medien doch etwas überraschend entschieden worden sein, dem ehemaligen United-Profi noch eine Chance zu geben. Allerdings muss er jetzt schnell und überzeugend liefern – ansonsten ist sein Aus beschlossen.