Blamage! Arsenal scheidet gegen Viertligisten aus

Drohne sorgt für Unterbrechung

Die Partie war bereits nach knapp einer Minute wegen einer Drohne über dem Highbury Stadium in Fleetwood unterbrochen worden. Erst als das Fluggerät wieder verschwunden war, wurde die Partie nach einer achtminütigen Unterbrechung fortgesetzt. Nach Angaben des britischen Senders BBC ging die Drohne in einer nahe gelegenen Wohnsiedlung zu Boden.