Blamage! Arsenal scheidet gegen Viertligisten aus

Der FC Arsenal ist in der vierten Runde aus dem englischen League Cup ausgeschieden. Die „Gunners“ mussten sich dem Viertligisten Fleetwood Town im Elfmeterschießen geschlagen geben.
Bereits in der 21. Minute hatte Aaron Loupalo-Bi den Underdog in Führung gebracht, erst in der 50. Minute gelang Viktor Gyökeres der Ausgleich. 36 Minuten später wurde Arsenal-Stürmer mit Rot vom Platz geschickt.
Weitere Treffer fielen hingegen keine mehr, wodurch es mit 1:1 erst in die Verlängerung und später ins Elfmeterschießen ging, wo Fleetwood die „Gunners“ letztlich mit 5:3 aus dem Bewerb schoss.
Drohne sorgt für Unterbrechung
Die Partie war bereits nach knapp einer Minute wegen einer Drohne über dem Highbury Stadium in Fleetwood unterbrochen worden. Erst als das Fluggerät wieder verschwunden war, wurde die Partie nach einer achtminütigen Unterbrechung fortgesetzt. Nach Angaben des britischen Senders BBC ging die Drohne in einer nahe gelegenen Wohnsiedlung zu Boden.
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