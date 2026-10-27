Nach Wahlniederlage: Bolsonaro am Weg in die USA

Verdacht auf Geldwäsche

Der Senator war am Sonntag in einer Stichwahl Präsident Luiz Inacio Lula da Silva knapp unterlegen. Am Montag gab er bekannt, dass die Polizei ihn aufgrund einer Entscheidung des Obersten Richters Alexandre de Moraes aufgefordert habe, seine Pässe abzugeben. Gegen den ältesten Sohn des ehemaligen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro wird wegen Geldwäscheverdachts ermittelt. Flavio Bolsonaro bestreitet die Vorwürfe.