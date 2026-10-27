Nach Wahlniederlage: Bolsonaro am Weg in die USA

Der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro soll nach seiner Wahlniederlage schon in einem Flugzeug in Richtung USA sitzen. Ein Vertrauter des Senators bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters einen entsprechenden Medienbericht.
Bolsonaro hat einem Insider zufolge nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl Brasilien mit Richtung USA verlassen. Aus US-Kreisen verlautete, der Politiker befinde sich an Bord eines Flugzeuges mit Ziel USA.
Flavio Bolsonaro hatte eine vom Obersten Gerichtshof gesetzte Frist von 24 Stunden zur Abgabe seiner Pässe bei der Bundespolizei des Landes versäumt, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Dienstag gegenüber Reuters erklärten. Die Dokumente seien inzwischen annulliert worden.
Verdacht auf Geldwäsche
Der Senator war am Sonntag in einer Stichwahl Präsident Luiz Inacio Lula da Silva knapp unterlegen. Am Montag gab er bekannt, dass die Polizei ihn aufgrund einer Entscheidung des Obersten Richters Alexandre de Moraes aufgefordert habe, seine Pässe abzugeben. Gegen den ältesten Sohn des ehemaligen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro wird wegen Geldwäscheverdachts ermittelt. Flavio Bolsonaro bestreitet die Vorwürfe.
Auch sein Vater Jair Bolsonaro war in die USA gereist, nachdem er sich geweigert hatte, seine Niederlage gegen Lula im Jahr 2022 anzuerkennen. Er kehrte schließlich nach Brasilien zurück, wurde aber später wegen der Planung eines Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilt.
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