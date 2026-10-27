Forstunfall: Mann zwischen Bäumen eingeklemmt

Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Forstarbeiter von zwei Feuerwehren aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Er hat sich bei dem Unfall das Bein gebrochen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtete.