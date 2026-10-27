Forstunfall: Mann zwischen Bäumen eingeklemmt

In einem Waldstück zwischen Althofen und Guttaring (Kärnten) ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Bei Forstarbeiten wurde ein Mann zwischen zwei Bäumen eingeklemmt.
In einem Waldstück bei Weindorf in der Gemeinde Guttaring ist ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan bei Forstarbeiten verunglückt. Er wurde mit beiden Beinen zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt.
Arbeitskollege reagierte schnell
Dank des beherzten Einsatzes eines Arbeitskollegen konnte der Mann befreit werden: Dieser eilte ihm zu Hilfe und durchtrennte den Stamm mit einer Motorsäge.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Forstarbeiter von zwei Feuerwehren aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Er hat sich bei dem Unfall das Bein gebrochen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtete.
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