Hier schnurrt das Glück: Katzencafé renoviert

Katzenkino für die zehn Samtpfoten

„In den letzten elf Jahren seit der Eröffnung haben hier 20 Katzen gelebt. Der Neu-Anstrich war erforderlich“, erklärt Verena Kulterer. Im Katzencafé gibt es auch ein großes Aquarium. „Das lieben die Katzen. Sie legen sich hinauf, denn oben ist es warm.“ Auch das Geschehen im Wasser sorgt für Unterhaltung. „Viele Samtpfoten nützen die Zeit, um fernzuschauen“, schmunzelt Verena. Gefährdet sind die Fische allerdings nicht: „Das war es aber. Gefressen wird natürlich kein Fisch.“