Brand in Wiener Hochhaus wegen Sauerstoffflasche

„Explosionsartige Geräusche“ in Hernals

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden brannte es in Wien erneut, diesmal in Hernals. Dort kam es zu einem Geschäftsbrand, mehrere Anwohnerinnen und Anwohner riefen die Feuerwehr, weil „explosionsartige Geräusche“ zu hören gewesen waren. Diese kamen vom Platzen von Druckgasverpackungen in dem Geschäft. Herumfliegende Teile hatten außerdem mehrere geparkte Autos beschädigt, eines hatte zu brennen begonnen.