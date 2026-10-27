Uraufführung: Von Tiefpunkten und Überwindungen

Dafür gibt sich Achatz „offen wie nie“ im Versuch „mit Martin Dueller und Musiker Hans Wagner eine Sprache für etwas zu finden, was einen verstummen oder im Extremfall sogar verschwinden lässt,“ sagt er mit Verweis auf die Depression in jungen Jahren, von der er aus der Bahn geworfen wurde, um gut 20 Jahre später „das Erlebte in einem persönlichen Stück zu verarbeiten.“