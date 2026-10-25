Die Querelen in Hallein setzen sich fort

Da wird er einiges zu tun haben. Denn auch in der vergangenen Woche gingen die Querelen weiter. Nach dem Antritt des neuen Vorstands wurde der bisherige Geschäftsführer Rainer Candido dienstfrei gestellt. Dazu gab es Wirbel um Dokumente des Verbandes. Wichtige Unterlagen sollen im Laufe der Woche verschwunden, am Freitag aber wieder zurückgegeben worden sein.