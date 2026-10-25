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Wirbel nach Stadtfest

Die Querelen in Hallein setzen sich fort

Salzburg
25.10.2026 21:30
Sichtschutzplanen sorgten beim Stadtfest für Querelen.
Sichtschutzplanen sorgten beim Stadtfest für Querelen.(Bild: zVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach der Wahl im Tourismusverband Hallein gibt es Wirbel um heikle Dokumente. Am Donnerstagabend wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die neuen Funktionäre sind gleich voll gefordert, um Ruhe in den Verband zu bringen. 

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Selbst nach der Wahl des neuen Vorstands kehrt im Halleiner Tourismusverband keine Ruhe ein. Herausforderer Joseph Schauer hatte sich bei der Wahl am Donnerstagabend mit seiner Liste „Hallein 2030“ mit acht von neun Mandaten deutlich durchgesetzt. Der Augenoptiker möchte jetzt „Struktur und Ruhe“ in den krisengeschüttelten Verband bringen.

Da wird er einiges zu tun haben. Denn auch in der vergangenen Woche gingen die Querelen weiter. Nach dem Antritt des neuen Vorstands wurde der bisherige Geschäftsführer Rainer Candido dienstfrei gestellt. Dazu gab es Wirbel um Dokumente des Verbandes. Wichtige Unterlagen sollen im Laufe der Woche verschwunden, am Freitag aber wieder zurückgegeben worden sein.

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Jetzt soll geprüft werden, ob die Unterlagen noch vollständig sind. Ursprünglicher Auslöser der Querelen war eigentlich ein freudiger Anlass, das Halleiner Stadtfest. Sichtschutzgitter, die vor nicht beteiligten Betrieben aufgestellt wurden, sorgten damals aber für Wirbel. In der Folge trat der Vorstand des Tourismusverbandes zurück und löste damit die Neuwahl in der vergangenen Woche aus.

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