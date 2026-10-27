Tour-Anbieter: „Brand macht alle sprachlos!“

Hitlers Teehaus war im Original erhalten

Hitlers Teehaus auf 1834 Meter Seehöhe – eine Serpentinenstraße führt vom Dokumentationszentrum hinauf – war bis zur Brandnacht im Original erhalten. Jetzt stehen nur noch die Grundmauern. Vom berühmten Kamin bis zur Zirbenholz-Vertäfelung im sogenannten Scharitzkehlstüberl wurde alles zum Raub der Flammen. „Die Originalität ist jetzt Geschichte“, schreibt eine Nutzerin in den Sozialen Medien bestürzt. Andere graben Bilder von früher aus: 1952 wurde das Nazi-Haus als Berggasthof für die Allgemeinheit geöffnet und auch von Einheimischen besucht.