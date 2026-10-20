Gastgarten und Bier locken hier die Gäste an

Der Gärtnerwirt im Salzburger Stadtteil Itzling lockt seine Gäste sehr vielfältig an: Einerseits werden hier heimische Spezialitäten angeboten, andererseits auch Balkan-Gerichte. Besonders umschwärmt sind hier aber vor allem der Gastgarten und das Bier ...
„Was gibt es Schöneres, als Cevapcici mit einem Salzburger Augustiner Bier im schönsten Gastgärten der Stadt zu genießen?“, schwärmt Stammkunde Michael Honzak über den Gärtnerwirt im Salzburger Stadtteil Itzling.
Der 80-jährige Künstler – dessen Bilder sogar an der Wand hängen – besucht seinen Lieblingswirten regelmäßig, wie er der „Krone“ vor Ort erzählt. Das Traditionshaus verwöhnt seine Gäste seit 16 Jahren mit heimischen Delikatessen.
„Früher war ich zwei-, dreimal die Woche hier. Das Bier schmeckt einzigartig und der Gastgarten ist ein absoluter Traum!“
Michael Honzak, Pensionist
„Bei uns bekommt man auch Spezialitäten wie Kalbsbeuschel, Grammelknödel und Kalbsleber serviert“, zählt Wirtin Asmira Karibasic auf. Die bosnische Familie hat zudem einen Hauch von Balkan-Note ins Menü einfließen lassen, etwa Cevapcici oder Sarma (Krautwickel). „Mein Man liebt es, zu kochen und ich liebe es, unter Menschen zu sein“, so die 55-Jährige, die gemeinsam mit Sohn Edwin im Service arbeitet.
Nicht zufällig wählte Chef Admir Karibasic den Gärtnerwirt in der Plainstraße 93 aus. „Jedes Mal, als ich meinen Sohn zum Fußballspielen gebracht habe, bin ich an diesem Garten vorbeigelaufen. ,Wow, wie schön er ist’, dachte ich mir immer“, 2009 wurde ein neuer Pächter gesucht. „Ich habe sofort zugeschlagen. Ein eigenes Lokal zu betreiben, das war schon immer mein Traum.“
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