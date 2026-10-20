Gastgarten und Bier locken hier die Gäste an

„Bei uns bekommt man auch Spezialitäten wie Kalbsbeuschel, Grammelknödel und Kalbsleber serviert“, zählt Wirtin Asmira Karibasic auf. Die bosnische Familie hat zudem einen Hauch von Balkan-Note ins Menü einfließen lassen, etwa Cevapcici oder Sarma (Krautwickel). „Mein Man liebt es, zu kochen und ich liebe es, unter Menschen zu sein“, so die 55-Jährige, die gemeinsam mit Sohn Edwin im Service arbeitet.