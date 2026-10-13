Auf ein Trankerl beim Oberwastl von Maxglan

Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown übernahm Max Altweger den Salzburger Wastlwirt – und führt den Traditionswirten allen Widrigkeiten zum Trotz bis heute. Kulinarisch geht man so manch neue Weg, verlassen kann sich der Gastronom auf seine treuen Stammgäste. . .
Punkt elf Uhr sperrt Max Altweger seinen Wastlwirt in Salzburg-Maxglan auf. Die ersten Mitglieder der Stammtischrunde „Frühschoppen“ stehen da oft schon vor dem Eingang und warten sehnsüchtigst auf den Einlass. „Letztens habe ich die Hintertür offen gehabt, da ist einer schon rein und stand plötzlich vor mir“, lacht der Gastronom.
Die Stammtischbrüder schätzen das urige Ambiente im Maxglaner Kultlokal samt Wirt und Personal, treffen sich hier jede Woche. „Gegründet haben wir uns vor gut 20 Jahren als Unternehmer-Stammtisch, mittlerweile sind wir eine Pensionistenrunde“, lachen Günther Gerber und Robert Högler. Der Spaß kommt nie zu kurz. „Wenn es so richtig lustig ist, kann es schon mal finster werden, bis der Letzte heimgeht“, meint Högler.
In der Küche hat seit einem halben Jahr Martin Bauernfeind das Sagen. Neben Klassikern wie Schnitzel, Schweinsbraten und Kasnockn überrascht der Küchenchef die Gäste auch mit ausgefallenen Schmankerl wie Barbarie-Entenbrust mit geschmortem Fenchel oder Ossobuco auf Safranrisotto und Gremolata. „Kulinarisch stehen wir wohl so gut da wie noch nie“, gibt sich Oberwastl Altweger selbstbewusst.
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