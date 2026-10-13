Auf ein Trankerl beim Oberwastl von Maxglan

Die Stammtischbrüder schätzen das urige Ambiente im Maxglaner Kultlokal samt Wirt und Personal, treffen sich hier jede Woche. „Gegründet haben wir uns vor gut 20 Jahren als Unternehmer-Stammtisch, mittlerweile sind wir eine Pensionistenrunde“, lachen Günther Gerber und Robert Högler. Der Spaß kommt nie zu kurz. „Wenn es so richtig lustig ist, kann es schon mal finster werden, bis der Letzte heimgeht“, meint Högler.