Girlfriend Stopped the Drive
Man from Mühlviertel drove with a blood alcohol level of 2.78 per mille
It was impossible for other road users to miss that a driver in Lembach (Upper Austria) had lost control of his car. Concerned witnesses therefore alerted the police. The officers were able to track down the vehicle’s owner relatively quickly and question him at his home. After initially denying it, he and his girlfriend finally admitted to drunk driving. The blood alcohol level measured was extremely high.
On Sunday afternoon, the police received a report about a driver exhibiting erratic driving behavior on the L 584 heading toward Lembach. Officers were able to locate the 24-year-old registered owner shortly thereafter at his home address in Lembach.
Persuaded to Switch Drivers
The man denied having driven the car. His girlfriend (18) from Kollerschlag, who was also present, told the officers that he had initially been driving the car, but that she had managed to persuade him to switch drivers while they were on the road.
Driver’s License Revoked
A breathalyzer test on the 24-year-old showed a blood alcohol level of 2.78 per mille. His driver’s license was temporarily revoked, and charges will be filed against him.
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