Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Abenteuernächte“

Sofía Vergara geizt in Paris nicht mit Reizen

Society International
06.03.2026 11:12
Sofía Vergara geizt in Paris nicht mit ihren Reizen. Kein Wunder, dass die Fans bei diesen sexy ...
Sofía Vergara geizt in Paris nicht mit ihren Reizen. Kein Wunder, dass die Fans bei diesen sexy Schnappschüssen Herzrasen bekommen.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/sofiavergara)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mon dieu! Bei diesen Fotos bekommen die Fans von Sofía Vergara Schnappatmung. Und das zurecht! Denn die Schauspielerin zeigte sich beim Besuch in Paris von ihrer heißesten Seite ...

0 Kommentare

Die fesche Latina reiste gerade rechtzeitig zur Modewoche in die Stadt an der Seine. Und packte für ihren Paris-Trip offensichtlich ihre aufreizendste Garderobe ein.

Schnappschüsse aus dem Bett
Denn auf Instagram präsentierte sich Vergara zuletzt in einem Look, der ihre Fans in Ekstase versetzte: Das schwarze Lederbustier so tief ausgeschnitten, dass es die Mega-Kurven der 53-Jährigen perfekt in Szene setzte. Dazu Spitze und Samt und sexy Posen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die „Modern Family“-Beauty einen kessen Schnappschuss mit Blumenstrauß, in einem Posting gab es schließlich noch „Nachschlag“ aus dem Bett. „Abenteuernächte in Paris“, kommentierte Vergara die Selfies frech.

In den Kommentaren überschlugen sich die Fans regelrecht mit Komplimenten. „Du siehst wie immer aus wie eine Göttin“, oder „Du bist so wunderschön“, hieß es da. Und ein Fan fragte frech nach: „Ein Abenteuer mit mir?“

Flirt mit Manu Vega
Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Denn seit dem Ehe-Aus mit Joe Manganiello 2024 scheint die Schauspielerin keinem Flirt abgeneigt zu sein, aber ihren Single-Status gleichzeitig nicht aufgeben zu wollen.

Lesen Sie auch:
Nach dem Ehe-Aus mit Sofía Vergara wagt Joe Manganiello jetzt einen Neuanfang.
Liebste zeigt Ring
Vergara-Ex Joe Manganiello hat sich wieder verlobt
18.10.2025
Weihnachten in Wien
Sofía Vergara: Wow-Kurven bei Besuch in Staatsoper
27.12.2025

Erst vor wenigen Wochen wurde sie etwa innig mit Schauspiel-Kollege Manu Vega erwischt. Ob es sich dabei nur um einen heißen Flirt handelte, oder aus den beiden vielleicht mehr wurde, das ist bislang jedoch Vergaras süßes Geheimnis ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
06.03.2026 11:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.271 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.011 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
279.900 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2424 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2232 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1779 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Society International
„Abenteuernächte“
Sofía Vergara geizt in Paris nicht mit Reizen
Star wird wieder Papa
Josh Duhamel freut sich auf weiteren Nachwuchs
Sängerin unter Drogen?
Cops enthüllen Schock-Details zu Spears-Festnahme
Nach über 10 Jahren
Überraschung! Mendes und Gosling gemeinsam im TV
Rapper überglücklich
Capital Bra ist zum fünften Mal Vater geworden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf