Sofía Vergara geizt in Paris nicht mit Reizen

Mon dieu! Bei diesen Fotos bekommen die Fans von Sofía Vergara Schnappatmung. Und das zurecht! Denn die Schauspielerin zeigte sich beim Besuch in Paris von ihrer heißesten Seite ...
Die fesche Latina reiste gerade rechtzeitig zur Modewoche in die Stadt an der Seine. Und packte für ihren Paris-Trip offensichtlich ihre aufreizendste Garderobe ein.
Schnappschüsse aus dem Bett
Denn auf Instagram präsentierte sich Vergara zuletzt in einem Look, der ihre Fans in Ekstase versetzte: Das schwarze Lederbustier so tief ausgeschnitten, dass es die Mega-Kurven der 53-Jährigen perfekt in Szene setzte. Dazu Spitze und Samt und sexy Posen.
In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die „Modern Family“-Beauty einen kessen Schnappschuss mit Blumenstrauß, in einem Posting gab es schließlich noch „Nachschlag“ aus dem Bett. „Abenteuernächte in Paris“, kommentierte Vergara die Selfies frech.
In den Kommentaren überschlugen sich die Fans regelrecht mit Komplimenten. „Du siehst wie immer aus wie eine Göttin“, oder „Du bist so wunderschön“, hieß es da. Und ein Fan fragte frech nach: „Ein Abenteuer mit mir?“
Flirt mit Manu Vega
Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Denn seit dem Ehe-Aus mit Joe Manganiello 2024 scheint die Schauspielerin keinem Flirt abgeneigt zu sein, aber ihren Single-Status gleichzeitig nicht aufgeben zu wollen.
Erst vor wenigen Wochen wurde sie etwa innig mit Schauspiel-Kollege Manu Vega erwischt. Ob es sich dabei nur um einen heißen Flirt handelte, oder aus den beiden vielleicht mehr wurde, das ist bislang jedoch Vergaras süßes Geheimnis ...
