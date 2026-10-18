Emanzipiert aus der Asche der Gretchenfrage

Die Untiefen von Gewalt an Frauen wurden im Landestheater NÖ freigelegt. Genauer gesagt in einem der wohl bekanntesten Werke überhaupt. Goethes Tragödienklassiker „Faust“ geht als theatrale Videoinstallation in der Theaterwerkstatt der Frage nach den Opfern – in diesem Fall Gretchen – und deren Rolle auf den Grund.