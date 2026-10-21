Erste Ballett-Premiere: Der Faun im Hirngespinst

Mit dem „Gott des Tanzes“ als Geburtshelfer, dessen androgyne Schwerelosigkeit berückte, dessen eckig extravagante Bewegungen ungebrochen faszinieren. Besonders Choreograf John Neumeier. Er setzte mit einem großen Abendfüller seinem Helden 2000 ein Denkmal, das er im „Pavillon d’Armide“ später verdichtete. Letzterer wurde 2017 in Wien gezeigt. Jetzt folgte das große „Nijinsky“-Ballett. Es ist keine Biografie, sondern eine Introspektion. Die hebt mit dem letzten öffentlichen Auftritt in St. Moritz an, der das Ende der beispiellosen Karriere und den Anbruch von dreißig dunklen Jahren psychischer Krankheit markiert.