Vandalen wüteten auf der Burgruine Gösting

Die Diskussionen rund um die Ruine Gösting wollen kein Ende nehmen. Eine Weile stand sogar im Raum, dass die Stadt den ehrwürdigen Bau kaufen würde, der Preis war dann aber doch zu hoch. Die Burg stand schließlich privat zum Verkauf – einige Besichtigungen und sogar Angebote soll es sogar schon gegeben haben. Bis jetzt dürfte sich aber nichts ergeben haben.