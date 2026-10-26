Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Empörung groß

Vandalen wüteten auf der Burgruine Gösting

Steiermark
26.10.2026 08:00
Ein traumhafter Ausblick von der Burgruine aus – doch die Freude ist getrübt!
Ein traumhafter Ausblick von der Burgruine aus – doch die Freude ist getrübt!(Bild: zVg)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Derzeit noch unbekannte Vandalen haben auf der Burguine Gösting gewütet, vor allem die Kapelle wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Ruf, dass die Stadt das Denkmal kaufen soll, wird einmal mehr laut. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Diskussionen rund um die Ruine Gösting wollen kein Ende nehmen. Eine Weile stand sogar im Raum, dass die Stadt den ehrwürdigen Bau kaufen würde, der Preis war dann aber doch zu hoch. Die Burg stand schließlich privat zum Verkauf – einige Besichtigungen und sogar Angebote soll es sogar schon gegeben haben. Bis jetzt dürfte sich aber nichts ergeben haben. 

Lesen Sie auch:
Seit 2020 ist die Ruine Gösting mittlerweile für die Öffentlichkeit gesperrt. Nun hat sie der ...
Beliebtes Ausflugsziel
Ruine Gösting für Stadt Graz noch immer zu teuer
12.02.2026

Einem, dem die Burg besonders am Herzen liegt und der sich vor allem für deren Kauf durch die Stadt einsetzt, ist Gemeinderat Alexis Pascuttini (NEOS). Aktuell ist er besonders bestürzt. Denn Vandalen haben Teile des Burgareals ins Visier genommen und ihm arg zugesetzt. Tore und Türen wurden aufgebrochen, auch jene zur unteren Burgkapelle. Mehrere Butzenscheiben wurden eingeschlagen, Wappen steirischer Burgen entwendet, Sessel und Tafel herumgeworfen.

(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

Stadt soll Burgruine kaufen
„Ich bin erschüttert über diese Vandalismusakte. Ich kann nicht verstehen warum man die Burg mitsamt der wunderschönen Kapelle verwüstet. Ich habe umgehend nachdem mich Menschen aus Gösting über die Vorfälle informiert haben und ich Fotos von den Zerstörungen erhalten habe eine Sachverhaltsdarstellung an die Polizeidienststelle Wienerstraße übermittelt.“ Das wird auf „Krone“-Anfrage auch seitens der Landespolizeidirektion bestätigt. 

Zitat Icon

Der kolportierte Kaufpreis von rund einer Million ist für die Stadt Graz machbar.

Gemeinderat Alexis Pascuttini (NEOS)

Pascuttini hat kurzerhand 1000 Euro für den Hinweis, der zur Ergreifung der Täter führt, ausgelobt. Und er möchte erneut an Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) herantreten und ihn vom Kauf des historischen Denkmals überzeugen: „Der kolportierte Kaufpreis von rund einer Million ist für die Stadt Graz machbar und darf dieses historische Denkmal nicht einfach weiterhin dem Zerfall und der Zerstörung überlassen werden!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.10.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
113.074 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
96.886 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
88.380 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1070 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Innenpolitik
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
894 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen,  „uns zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf