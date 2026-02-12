Ruine Gösting für Stadt Graz noch immer zu teuer

Seit mittlerweile knapp sechs Jahren ist die Ruine Gösting im Grazer Norden für die Öffentlichkeit gesperrt. Aus Sicherheitsgründen, weil eben der Zahn der Zeit unerbittlich an den historischen Gemäuern nagt. Mit Ende November des vergangenen Jahres endete der von der Stadt Graz aufgekündigte Pachtvertrag für das beliebte Ausflugsziel.