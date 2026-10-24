Mit wehenden Fahnen | Österreich is mei Herz

Mit wehenden Fahnen. „Was feiern wir eigentlich am 26. Oktober?“ fragt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Nachricht an die Leserinnen und Leser der „Krone“, die wir in unserer Doppelausgabe für Sonntag und den Nationalfeiertag veröffentlichen. Ja, was feiern wir? Den Parlaments-Beschluss der immerwährenden Neutralität am 26. Oktober 1955. Doch was heißt „immerwährende Neutralität“? Das legen etwa Blaue und Pinke gänzlich anders aus. Während die Neos mit wehenden Fahnen Österreich nicht nur als Teil einer EU-Armee, sondern am liebsten gleich der NATO sehen möchten, scheinen Kickl & Co. oft Moskau näher als Brüssel.
Österreich is mei Herz. Der Bundespräsident erinnert in seiner Botschaft daran, dass Österreich durch den Staatsvertrag und den Beschluss der Neutralität wieder über sich selbst entscheiden konnte. Genau darum geht es: Sollte an dieser Neutralität gerüttelt werden, dann müssen die Österreicher selbst darüber entscheiden; nicht Putin und Kickl, nicht von der Leyen und Meinl-Reisinger, sondern das Volk in einer Volksabstimmung. Was wir uns für Österreich wünschen – das Motto dieser „Krone“. Wie formuliert es heute ein Leserbriefschreiber so treffend: „Mei Herz schlagt rot-weiß-rot. Österreich is net nur mei Land, Österreich is mei Herz.“
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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