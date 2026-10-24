Mit wehenden Fahnen | Österreich is mei Herz

Österreich is mei Herz. Der Bundespräsident erinnert in seiner Botschaft daran, dass Österreich durch den Staatsvertrag und den Beschluss der Neutralität wieder über sich selbst entscheiden konnte. Genau darum geht es: Sollte an dieser Neutralität gerüttelt werden, dann müssen die Österreicher selbst darüber entscheiden; nicht Putin und Kickl, nicht von der Leyen und Meinl-Reisinger, sondern das Volk in einer Volksabstimmung. Was wir uns für Österreich wünschen – das Motto dieser „Krone“. Wie formuliert es heute ein Leserbriefschreiber so treffend: „Mei Herz schlagt rot-weiß-rot. Österreich is net nur mei Land, Österreich is mei Herz.“