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„Viel Unsicherheit“

Warum Jungeltern öfter auf Omas Rat hören sollten

Steiermark
26.10.2026 19:00
Stefanie Schebath hat in Gratwein-Straßengel eine Praxis für Physiotherapie und Osteopathie.
Stefanie Schebath hat in Gratwein-Straßengel eine Praxis für Physiotherapie und Osteopathie.(Bild: rexeis.media)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Warum hört mein Kind nicht auf zu schreien? Wie lege ich es in eine Babytrage? Und darf ich es kurz alleine lassen? Wenn frischgebackenen Müttern und Vätern die Routine fehlt, steht Stefanie Schebath ihnen in ihrer Praxis zur Seite. Jetzt hat sie ihr Wissen in einen Elternratgeber verpackt.

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Stefanie Schebath beobachtet in ihrer Praxis in Gratwein-Straßengel ein wiederkehrendes Muster: Eltern, denen im Umgang mit ihrem Baby die Intuition abhandengekommen ist. „Viele vertrauen aus Unsicherheit nicht mehr auf ihr Bauchgefühl. Aus Sorge, alles richtigzumachen, trauen sich manche nicht einmal mehr allein aufs Klo.“ Die Überforderung bei Jungeltern nehme zu – „und das spüren die Kinder“, ist die Physiotherapeutin und Sportwissenschafterin überzeugt.

Oft ist es nur ein kleiner Handgriff, der große Erleichterung bringt. Hat ein Baby mit der Verdauung oder dem Schlaf zu kämpfen, kennt Schebath die richtigen Tipps und Tricks: „Solche Situationen sind oft furchtbar belastend, aber man kann etwas tun. Oft geht es darum, das Kind richtig zu lagern oder zu mobilisieren“, erklärt die zweifache Mutter.

Zur Person

Stefanie Schebath (41) ist Physiotherapeutin und Sportwissenschafterin. Die gebürtige Lungauerin betreibt die Praxis 8111 in Gratwein-Straßengel. Sie arbeitet vor allem mit Frauen und Babys nach der Geburt.

In der Generation vor uns sei dieses Wissen noch weiter verbreitet gewesen: „Omas haben oft einen guten Zugang – einen natürlicheren Umgang und weniger Ängste.“ Doch anstatt bei ihnen Rat zu suchen, informieren sich frischgebackene Eltern heute im Netz, bekommen verrückte Empfehlungen auf Instagram präsentiert und glauben, ihrem Kind unendlich viel Spielzeug und ausgefallene Babynahrung kaufen zu müssen.

Videos haben Zehntausende Aufrufe
Um Eltern auch außerhalb ihrer Praxis an die Hand zu nehmen, schrieb Schebath gemeinsam mit Christina Rexeis den Elternratgeber „Gesund von Anfang an“. Auf 208 Seiten, gespickt mit Fachwissen von Kinder- und Frauenärztinnen sowie einem Ernährungsexperten bringt sie zu Blatt, was sie tagtäglich lehrt. QR-Codes verweisen zu Videos auf ihrem Instagram-Account. Diese wurden bereits zehntausendfach geklickt.

Oft geht es nur darum, das Kind richtig zu halten und zu lagern.
Oft geht es nur darum, das Kind richtig zu halten und zu lagern.(Bild: rexeis.media)

Rexeis: „Der Bedarf ist riesig, und wir wollen Antworten liefern.“ Beide sind überzeugt: „Auch der Frau kann es nicht gut gehen, wenn das Kind überreizt ist.“ Handys oder andere Bildschirme sind im ersten Lebensjahr ohnehin ein absolutes Tabu, betonen sie. „Was man in dieser Phase richtig macht, ist entscheidend für die Zukunft!“

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„Gesund von Anfang an“ erscheint am 13. November und kann jetzt schon vorbestellt werden: 208 Seiten, 29,90 Euro, rexeis.media. Tipps und Tricks gibt es auch auf dem Instagram-Account von Stefanie Schebath.

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