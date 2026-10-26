Warum Jungeltern öfter auf Omas Rat hören sollten

Warum hört mein Kind nicht auf zu schreien? Wie lege ich es in eine Babytrage? Und darf ich es kurz alleine lassen? Wenn frischgebackenen Müttern und Vätern die Routine fehlt, steht Stefanie Schebath ihnen in ihrer Praxis zur Seite. Jetzt hat sie ihr Wissen in einen Elternratgeber verpackt.
Stefanie Schebath beobachtet in ihrer Praxis in Gratwein-Straßengel ein wiederkehrendes Muster: Eltern, denen im Umgang mit ihrem Baby die Intuition abhandengekommen ist. „Viele vertrauen aus Unsicherheit nicht mehr auf ihr Bauchgefühl. Aus Sorge, alles richtigzumachen, trauen sich manche nicht einmal mehr allein aufs Klo.“ Die Überforderung bei Jungeltern nehme zu – „und das spüren die Kinder“, ist die Physiotherapeutin und Sportwissenschafterin überzeugt.
Oft ist es nur ein kleiner Handgriff, der große Erleichterung bringt. Hat ein Baby mit der Verdauung oder dem Schlaf zu kämpfen, kennt Schebath die richtigen Tipps und Tricks: „Solche Situationen sind oft furchtbar belastend, aber man kann etwas tun. Oft geht es darum, das Kind richtig zu lagern oder zu mobilisieren“, erklärt die zweifache Mutter.
Stefanie Schebath (41) ist Physiotherapeutin und Sportwissenschafterin. Die gebürtige Lungauerin betreibt die Praxis 8111 in Gratwein-Straßengel. Sie arbeitet vor allem mit Frauen und Babys nach der Geburt.
In der Generation vor uns sei dieses Wissen noch weiter verbreitet gewesen: „Omas haben oft einen guten Zugang – einen natürlicheren Umgang und weniger Ängste.“ Doch anstatt bei ihnen Rat zu suchen, informieren sich frischgebackene Eltern heute im Netz, bekommen verrückte Empfehlungen auf Instagram präsentiert und glauben, ihrem Kind unendlich viel Spielzeug und ausgefallene Babynahrung kaufen zu müssen.
Videos haben Zehntausende Aufrufe
Um Eltern auch außerhalb ihrer Praxis an die Hand zu nehmen, schrieb Schebath gemeinsam mit Christina Rexeis den Elternratgeber „Gesund von Anfang an“. Auf 208 Seiten, gespickt mit Fachwissen von Kinder- und Frauenärztinnen sowie einem Ernährungsexperten bringt sie zu Blatt, was sie tagtäglich lehrt. QR-Codes verweisen zu Videos auf ihrem Instagram-Account. Diese wurden bereits zehntausendfach geklickt.
Rexeis: „Der Bedarf ist riesig, und wir wollen Antworten liefern.“ Beide sind überzeugt: „Auch der Frau kann es nicht gut gehen, wenn das Kind überreizt ist.“ Handys oder andere Bildschirme sind im ersten Lebensjahr ohnehin ein absolutes Tabu, betonen sie. „Was man in dieser Phase richtig macht, ist entscheidend für die Zukunft!“
„Gesund von Anfang an“ erscheint am 13. November und kann jetzt schon vorbestellt werden: 208 Seiten, 29,90 Euro, rexeis.media. Tipps und Tricks gibt es auch auf dem Instagram-Account von Stefanie Schebath.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.