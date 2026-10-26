Warum Jungeltern öfter auf Omas Rat hören sollten

Oft ist es nur ein kleiner Handgriff, der große Erleichterung bringt. Hat ein Baby mit der Verdauung oder dem Schlaf zu kämpfen, kennt Schebath die richtigen Tipps und Tricks: „Solche Situationen sind oft furchtbar belastend, aber man kann etwas tun. Oft geht es darum, das Kind richtig zu lagern oder zu mobilisieren“, erklärt die zweifache Mutter.