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So beflügelte Kardashian ihren Lewis zu Platz drei

Formel 1
11.10.2026 08:01
Kim Kardashian zog auch in Singapur alle Blicke auf sich.
Kim Kardashian zog auch in Singapur alle Blicke auf sich.(Bild: Krone-Collage/AP/Ng Han Guan, EPA/FAZRY ISMAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit der Kraft der Liebe zu Platz drei im Qualifying – ja, auch Herzdame Kim Kardashian verfolgte die starke Leistung ihres Lewis Hamiltons in Singapur aus nächster Nähe. Und stahl dem Herzbuben mitunter durchaus die Show.

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Schon beim Sprint-Rennen am Nachmittag hatten die Fotografen und Kameraleute ihre helle Freude, als sie Kardashian im Ferrari-Lager entdeckten. Die Herzdame von Lewis Hamilton ließ sich von zwei Bodyguards geleiten. Die Fans spielten trotzdem verrückt. Und Frau Kardashian schien die Aufmerksamkeit durchaus zu genießen.

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Platz drei für Herzbuben
Auch am Abend beim Qualifying zum heutigen Rennen stöckelte Kardashian dann durchs Fahrerlager. Gleiches Spiel: Wieder zog sie alle Blicke auf sich. Und ihrem Liebling schien sie durchaus Flügel zu verleihen: Hamilton sicherte sich Platz drei im Qualifying.

(Bild: AP)

Das Rennen beginnt heute um 14 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) – ob Kim Kardashian ihrem Lewis wieder live vor Ort die Daumen drücken wird?

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