So beflügelte Kardashian ihren Lewis zu Platz drei

Schon beim Sprint-Rennen am Nachmittag hatten die Fotografen und Kameraleute ihre helle Freude, als sie Kardashian im Ferrari-Lager entdeckten. Die Herzdame von Lewis Hamilton ließ sich von zwei Bodyguards geleiten. Die Fans spielten trotzdem verrückt. Und Frau Kardashian schien die Aufmerksamkeit durchaus zu genießen.