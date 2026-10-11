So beflügelte Kardashian ihren Lewis zu Platz drei

Mit der Kraft der Liebe zu Platz drei im Qualifying – ja, auch Herzdame Kim Kardashian verfolgte die starke Leistung ihres Lewis Hamiltons in Singapur aus nächster Nähe. Und stahl dem Herzbuben mitunter durchaus die Show.
Schon beim Sprint-Rennen am Nachmittag hatten die Fotografen und Kameraleute ihre helle Freude, als sie Kardashian im Ferrari-Lager entdeckten. Die Herzdame von Lewis Hamilton ließ sich von zwei Bodyguards geleiten. Die Fans spielten trotzdem verrückt. Und Frau Kardashian schien die Aufmerksamkeit durchaus zu genießen.
Platz drei für Herzbuben
Auch am Abend beim Qualifying zum heutigen Rennen stöckelte Kardashian dann durchs Fahrerlager. Gleiches Spiel: Wieder zog sie alle Blicke auf sich. Und ihrem Liebling schien sie durchaus Flügel zu verleihen: Hamilton sicherte sich Platz drei im Qualifying.
Das Rennen beginnt heute um 14 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) – ob Kim Kardashian ihrem Lewis wieder live vor Ort die Daumen drücken wird?
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