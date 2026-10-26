Warum Frauen-Leiden in NÖ ein Randthema bleiben

Aufgabe des Bundes?

ÖVP und FPÖ haben den Antrag an den Landtag allerdings schon zuvor im Gesundheitsausschuss abgefangen. Die Landeskoalition bestätigt zwar, dass es bezüglich Frauengesundheit noch „Wissenslücken“ gibt – doch diese zu schließen wird offenbar als Aufgabe der Bundesregierung erachtet.

Kein konkreter Plan

„Was habe Frauen von Gesundheitszentren, zu denen sie weite Wege fahren müssen?“, fragt Edith Mühlberghuber (FPÖ). Freiheitliche und ÖVP wollen eine „abgestufte und möglichst wohnortnahe Versorgung von Frauen in allen Regionen“ sicherstellen. Krismer ist dabei allerdings skeptisch: „Unterm Strich wird nicht viel herauskommen.“