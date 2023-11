Frauengesundheitszentrum in Favoriten eröffnet

Wien hat ab sofort ein neues Frauengesundheitszentrum - das FEM Med am Reumannplatz 7 in Favoriten wurde am Freitag von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) eröffnet. Damit wird dem Wunsch nach niederschwelligen Angeboten im Gesundheitsbereich nachgegangen, den die große Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ im Vorjahr ergeben hat.