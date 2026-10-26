Gute Chancen für weitere Ärztezentren in Tirol

„Gehen davon aus, dass alle umgesetzt werden“

Für die sechs Standorte konnten sich interessierte Teams bis zum 2. Oktober über die Homepage der ÖGK melden bzw. bewerben. Die „Krone“ wollte wissen, ob bis zur gesetzten Frist genügend Meldungen eingelangt sind. Laut Bernhard Herzberger, zuständig für die Pressearbeit bei der ÖGK, „ist für alle sechs ausgeschriebenen PVE in Tirol zumindest eine Bewerbung eingelangt. Damit gehen wir davon aus, dass alle sechs umgesetzt werden können“.