NÖ: Kritik an der „Schnecken-Post“ häuft sich

„Die Zustellerin in diesem Gebiet ist sehr zuverlässig“, sagt die Post auf Nachfrage. Fällt diese einmal aus, wird sie unterstützt durch Aushilfskräfte, „welche die individuellen Gegebenheiten der Empfänger natürlich nicht gleich kennen“. Die „Krone“ erreichte bereits zwei Mal eine Beschwerde über lange Wartezeiten auf Briefe. In manchen Fällen gibt auch ein Absender den Brief später auf, als am Brief-Datum angemerkt. Dennoch: das „Chaos“ bei Peter H. sei kürzlich zum Anlass genommen worden, Nachschulungen bei den Zustellern in St. Pölten durchzuführen.