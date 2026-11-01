Mit 106 km/h durch das Ortsgebiet gerast!

Viel zu schnell war eine 18-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Hermagor unterwegs. Die junge Frau raste mit ihrem Pkw durch das Ortsgebiet Kirchbach und wurde dort von der Polizei geblitzt. „Dabei überschritt sie die im Ortsgebiet zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erheblich. Sie wurde mit 106 km/h gemessen. Die Toleranz von fünf Prozent wurde bereits abgezogen“, geben die Beamten bekannt. Die Probeführerschein-Lenkerin ist ihren Schein los. Die 18-Jährige wird angezeigt.