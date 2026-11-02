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Romantisch ins neue Jahr im Maiers Kuschelhotel

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02.11.2026 00:01
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Silvester zum Verlieben: Im Maiers Kuschelhotel Loipersdorf starten Paare mit Romantik, Genuss ...
Silvester zum Verlieben: Im Maiers Kuschelhotel Loipersdorf starten Paare mit Romantik, Genuss und prickelnder Zweisamkeit ins neue Jahr.(Bild: Maiers Kuschelhotel)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ein Jahreswechsel, bei dem die Zeit stillsteht und nur ihr zwei zählt: Das Maiers Kuschelhotel Loipersdorf ist ein exklusives Adults‑Only‑Hideaway für Paare, die den Jahreswechsel bewusst, sinnlich und in vollkommener Ruhe erleben möchten. Hier wird Silvester nicht laut gefeiert – sondern leise, liebevoll und mit viel Gefühl.

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Unsere Love Rooms, Love Suiten und Lodges sind wie geschaffen für einen Silvesterabend zu zweit. Jede Kategorie erzählt ihre eigene Geschichte von Romantik und Nähe - von kuscheligen Junior‑Suiten über fantasievolle Love‑Suiten bis hin zu luxuriösen Rückzugsorten mit Indoor‑ oder Outdoor‑Whirlpool, Sauna oder freistehender Badewanne. Ein Ort, an dem man nicht einfach wohnt, sondern besondere Momente erlebt, die das neue Jahr mit Liebe beginnen lassen.

Wellness, Wärme & wohltuende Ruhe 
Im Jungle‑Spa erwartet euch ein stilvoller Ort der Entspannung – mit Sauna, Dampfbad und dem aromatischen Soleum mit Himalaya‑Salzbeduftung. Perfekt, um das alte Jahr loszulassen und mit Leichtigkeit ins neue zu starten. Und wer noch mehr Wellness genießen möchte, findet das Thermenresort Loipersdorf nur 700 Meter entfernt.

Prickelnde Geheimnisse für zwei
Für alle, die ihren Aufenthalt auf eine noch intensivere Ebene heben möchten, sorgen die exklusiven Private Rooms, die Zweisamkeit neu definieren. Ganz neu und definitiv nicht für jedermann, aber für besondere Paare: der Secret Love Room. Ein außergewöhnlicher Rückzugsort für alle, die Lust auf etwas mehr Abenteuer, Privatsphäre und eine ganz besondere Art von Zweisamkeit haben. Hier darf man den Alltag getrost vor der Tür lassen oder der Private Bubble Room lädt euch ein, in einem großzügigen Whirlpool in absoluter Privatsphäre zu entspannen und ungestörte Momente im sprudelnden Luxus zu genießen.

Im Private Dining Room erlebt ihr kulinarische Höhepunkte in elegantem, abgeschottetem Ambiente – perfekt für ein intimes Dinner, besondere Anlässe oder einfach eine unvergessliche Zeit zu zweit.

Mit Liebe ins neue Jahr feiern
Zum Jahreswechsel wartet mit dem Arrangement „Silvester in Love“ ein ganz besonderes Verwöhnprogramm. Schon bei der Ankunft sorgen Kuschelsekt und Zotter-Pralinen am Zimmer für romantische Stimmung. Täglich genießen Gäste ein ausgedehntes Kuschelfrühstück bis 11 Uhr und abends ein köstliches 4-Gänge-Deluxe-Dinner.

Der Silvesterabend selbst wird zum Fest der Liebe: Nach einem aphrodisierenden Aperitif erwartet die Gäste ein romantisches mehrgängiges Gala-Dinner. Qualitätsweine, Bier, Kaffee und Fruchtsäfte sind an diesem Abend inklusive. Für musikalische Stimmung sorgt das „Duo Maximo“. Um Mitternacht lassen ein Feuerwerk der Liebe und eine Flasche Maiers Kuschelsekt die Herzen höherschlagen. Ein Mitternachtssnack rundet die Feier ab.

Und auch der erste Morgen des neuen Jahres wird besonders genussvoll: mit dem exklusiven Feinschmeckerfrühstück „Breakfast in Love“. Eine weitere Überraschung wartet bereits in der Silvesternacht am Zimmer: der Amorelie New Year‘s Love Bag.

Silvester in Love

Das romantische Silvester-Arrangement ist ab zwei Nächtigungen und ab 653 Euro pro Person für zwei Nächtebuchbar, zuzüglich Tourismusabgabe. Wer das neue Jahr mit ganz viel Liebe, Genuss und besonderen Momenten beginnen möchte, sollte sich seinen Kuschelplatz rechtzeitig sichern.

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