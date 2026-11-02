Romantisch ins neue Jahr im Maiers Kuschelhotel

Ein Jahreswechsel, bei dem die Zeit stillsteht und nur ihr zwei zählt: Das Maiers Kuschelhotel Loipersdorf ist ein exklusives Adults‑Only‑Hideaway für Paare, die den Jahreswechsel bewusst, sinnlich und in vollkommener Ruhe erleben möchten. Hier wird Silvester nicht laut gefeiert – sondern leise, liebevoll und mit viel Gefühl.