Falsche Handwerker zocken Vorarlberger ab

Sie klingeln und versprechen viel für wenig Geld. Sie reinigen den Vorplatz, die Fassade oder die Terrasse. Sie streichen, sanieren und packen an – allerdings zu einem Preis, der kaum zu glauben ist.
Kennen Sie das? Es klingelt an der Haustüre und Unbekannte bieten ihre handwerklichen Dienste an. Wer sich überreden lässt und zusagt, bekommt aber oft schlechte Arbeit und eine Rechnung, die jedes Maß sprengt. Die Arbeiterkammer Vorarlberg warnt vor diesen „fahrenden Handwerkern“. Sie ziehen von Tür zu Tür oder werben mit Flyern in Briefkästen und Zeitungen. Besonders im Visier haben sie ältere Menschen.
„Das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein, und genau das ist es auch“, sagt AK-Konsumentenschützerin Renate Burtscher. „Wir raten dringend davon ab, diese Dienste in Anspruch zu nehmen.“ Die Anbieter reinigen Vorplatz, Fassade oder Terrasse und zeigen Vorher-Nachher-Fotos als Beweis ihres Könnens. Sie versuchen, mit einer Firmenadresse in Vorarlberg oder mit dem Landeswappen auf ihren Prospekten Vertrauen zu wecken. Nach Einschätzung des AK-Konsumentenschutzes besitzen die meisten sehr wahrscheinlich gar keine Gewerbeberechtigung in Österreich.
„Das Wappen und die Adresse sollen Heimatnähe vortäuschen“, sagt Burtscher. Mit Qualität aus Vorarlberg hätte das nichts zu tun. Auch ein Flyer im Briefkasten oder eine Anzeige in der Zeitung sage nichts über die Seriosität des Anbieters.
Polizei rufen
Die AK rät, solche Angebote entschlossen abzulehnen und weder An- noch Vorauszahlungen zu leisten. „Lassen Sie sich nicht drängen“, appelliert Burtscher. „Haben die Leute schon zu arbeiten begonnen, um Druck aufzubauen, rufen Sie die Polizei. Wer nach der Gewerbeberechtigung fragt, erlebt meist, wie schnell die ‘Handwerker‘ verschwinden: schneller, als sie gekommen sind.“
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