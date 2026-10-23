Falsche Handwerker zocken Vorarlberger ab

„Das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein, und genau das ist es auch“, sagt AK-Konsumentenschützerin Renate Burtscher. „Wir raten dringend davon ab, diese Dienste in Anspruch zu nehmen.“ Die Anbieter reinigen Vorplatz, Fassade oder Terrasse und zeigen Vorher-Nachher-Fotos als Beweis ihres Könnens. Sie versuchen, mit einer Firmenadresse in Vorarlberg oder mit dem Landeswappen auf ihren Prospekten Vertrauen zu wecken. Nach Einschätzung des AK-Konsumentenschutzes besitzen die meisten sehr wahrscheinlich gar keine Gewerbeberechtigung in Österreich.