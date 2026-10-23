Ausgelöster Airbag sorgt für Feuerwehreinsatz

Kurioser Zwischenfall in Dornbirn: Am Donnerstagvormittag kollidierte ein Pkw mit einem Holzstapel. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Airbags stiegen weithin sichtbare Rauchschwaden auf. Passanten riefen daraufhin die Feuerwehr.
Gegen 8.50 Uhr kollidierte im dicht besiedelten Dornbirner Erlgrund ein Pkw mit einem Brennholzstapel. Weil aus dem Fahrzeug Rauch aufstieg, wurde die Feuerwehr hinzugezogen.
Doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte entpuppte sich der vermeintliche Brand allerdings schnell als Fehlalarm. Der Airbag des Fahrzeugs hatte ausgelöst und war wohl Auslöser des Qualms.
Neben der Feuerwehr standen auch Kräfte des Roten Kreuzes im Einsatz.
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