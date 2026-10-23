Auf alten Pfaden durch den Walgau

Die Schneeheide (Erica carnea), auch Winterheide genannt, ist ein immergrüner Zwergstrauch aus der Familie der Heidekrautgewächse. Die Art ist in den Alpen und anderen Gebirgsregionen Mittel- und Südeuropas heimisch. Mit ihren niederliegenden, dicht verzweigten Trieben bildet die Schneeheide häufig ausgedehnte Polster und erreicht eine Höhe von etwa 10 bis 30 Zentimetern. Ihre nadelförmigen, nur wenige Millimeter langen Blätter stehen meist zu viert in kleinen Quirlen. Besonders auffällig sind die rosafarbenen bis purpurroten, glockenförmigen Blüten, deren dunkelrote Staubbeutel deutlich aus der Blütenkrone herausragen. Die hellen Knospen werden bereits im Herbst des Vorjahres angelegt, sodass sich die ersten Blüten bei milder Witterung schon im Jänner öffnen können. Die Hauptblütezeit reicht je nach Höhenlage und Witterung bis ins Frühjahr. Somit ist die Schneeheide eine wichtige erste Nahrungsquelle für Insekten. Im Gegensatz zu vielen anderen Heidekrautgewächsen bevorzugt diese Art kalkreiche Böden. Sie gedeiht besonders gut an sonnigen, trockenen Hängen, auf Dolomitgestein und im Unterwuchs lichter Föhrenwäldersowie in Latschengebüschen. Wie andere Heidekrautgewächse lebt auch Erica carnea zudem in enger Symbiose mit Bodenpilzen, die ihre Nährstoffversorgung unterstützen und ihr das Wachstum auf nährstoffarmen Böden erleichtern.